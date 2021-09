Ufficiale: Tudor nuovo tecnico del Verona

Igor Tudor è il nuovo allenatore del Verona. La società scaligera ha ufficializzato il croato in sostituzione di Eusebio Di Francesco.

Sarà Igor Tudor il condottiero del Verona fino al termine della stagione sportiva. Lo ha comunicato oggi la società scaligera attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito:

“Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Igor Tudor, che si è legato al Club gialloblù sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22“.

Tudor arriva nel capoluogo veneto in sostituzione dI Eusebio Di Francesco. Il mister abruzzese è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta patita nel “monday night” contro il Bologna.

Verona che staziona all’ultimo posto con zero punti in classifica. Ci vuole un uomo di polso come Tudor per riprendere le redini dI una situazione che rischia di sfuggire di mano.

Tudor, ex vice di Pirlo alla Juventus, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Suo compito sarà quello di salvare il Verona e, magari, provare a fargli compiere uno step ulteriore. Inutile comunque fare programmi: bisogna guardare al presente per sovvertire un’inerzia sin qui sconfortante.

