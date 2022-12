Ufficiale: Tite si dimette da ct del Brasile, che sogna Guardiola

Il Ct Tite dice addio al Brasile dopo la pesantissima eliminazione ai quarti di finale Mondiale contro la Croazia.

Tite lascia il Brasile

Il Brasile dice addio al proprio Commissario Tecnico, Tite. Il quarto di finale tra Brasile e Croazia è stato del tutto entusiasmante e ricco di occasioni, con i verdeoro che hanno cercato di imporre il proprio gioco spumeggiante sulla Croazia, che, invece, ha mostrato di avere compattezza e solidità difensiva, messa in risalto dall’esperienza di Lovren e dalle incredibili prestazioni di Gvardiol, gioiellino del Lipsia su cui ci sono gli occhi dei più grandi club europei. Il gol di Neymar allo scadere del primo tempo supplementare illude i brasiliani, perché nella ripresa della seconda frazione supplementare arriva il gol di Petkovic, che porta il match alla lotteria dei rigori, dove il Brasile uscirà sconfitto.

La disfatta basiliana determina l’addio del proprio allenatore, Tite, che si è mostrato sereno nell’abbandonare il timone della Selecao: “Uscire così fa male, è una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. E’ terminato il mio ciclo”. Con queste parole il Ct si congeda definitivamente dalla panchina brasiliana. La sua è stata una guida durata ben 6 anni, mai nessun allenatore brasiliano era riuscito a portare avanti un percorso più lungo. I tifosi del Brasile sognano come successore l’attuale tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, difficile pensare però che l’allenatore spagnolo possa approdare al timone del Brasile visto il rinnovo contrattuale del tecnico con il Manchester City avvenuto poche settimane fa.

La Selecao non è riuscita ad alzare al cielo il sesto mondiale, fermandosi alla stessa soglia delle ultime quattro edizioni del Mondiale. I quarti di finale restano, dunque, una vera e propria maledizione per i brasiliani, i quali si augurano di poterla interrompere quanto prima.