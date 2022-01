Ufficiale, Supercoppa Italiana 2021: niente rinvio, Inter-Juventus si gioca il 12 gennaio

Supercoppa Italiana, scongiurata l’ipotesi rinvio. Si gioca il 12 gennaio allo stadio San Siro.

Tutto come prima: la Lega calcio Serie A ha annunciato che la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus avrà luogo in data e stadio stabiliti in principio. Si giocherà il prossimo 12 gennaio, allo stadio San Siro di Milano, l’impianto della squadra campione d’Italia.

Si placano così le indiscrezioni apparse negli ultimi giorni, e rilanciate anche dalla nostra testata, circa un possibile rinvio della partita in primavera. Se ne era parlato in seguito all’aumento dei contagi, che ha investito pesantemente anche il mondo dello sport, tanto da spingere l’esecutivo a meditare l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti professionisti, nonché ad abbassare nuovamente la capienza degli stadi al 50%.

Juventus ed Inter erano pronte a chiedere il rinvio della partita per scongiurare un match scandito da eccessive assenze, ma anche per garantire alla gara che mette in palio il primo trofeo dell’anno una cornice di pubblico dignitosa.

Niente da fare: “A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega”, si legge in un comunicato diramato dalla Lega Calcio.

Inter-Juventus di Supercoppa Italiana si giocherà regolarmente il 12 gennaio a San Siro.

