Ufficiale: Strootman al Cagliari

È Kevin Strootman il primo colpo di mercato del Cagliari 2021-22. Il centrocampista olandese torna in Italia dopo aver vestito le maglie di Roma, dal 2013 al 2018, e Genoa, negli ultimi sei mesi. Strootman è il primo regalo di Giulini a mister Semplici, pronto ad intraprendere questa nuova stagione sin dall’inizio, dopo essere subentrato lo scorso anno.

Marsiglia e Cagliari dovrebbero aver raggiunto l’accordo sulla base di un prestito biennale. Strootman, nonostante le ottime potenzialità e un discreto rendimento con la maglia della Roma, è stato spesso penalizzato dagli infortuni che ne hanno limitato parecchio la carriera.

Gli ultimi sei mesi al Genoa gli sono serviti per ritrovare un po’ di forma e continuità di prestazione. 18 presenze senza mai andare in gol, ma comunque il suo apporto all’obiettivo salvezza ha saputo darlo. Da un rossoblu all’altro, Strootman è pronto ad immergersi nella nuova avventura cagliaritana. Oggi è il giorno decisivo, per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà ai sardi per le prossime due stagioni. Semplici lo aspetta a braccia aperte e spera di poter trattenere anche Radja Nainggolan per ricomporre una coppia che a Roma fece faville.

