Ufficiale: Sterling e Koulibaly al Chelsea, Raphinha al Barcellona

Calciomercato, grandi colpi all’estero: il Chelsea si assicura Sterling e Koulibaly. Raphinha è la nuova stella del Barcellona.

Si infiamma il calciomercato internazionale: in Premier League è il Chelsea il grande protagonista. Tuchel riceve in regalo sia Kalidou Koulibaly che Raheem Sterling, per dare nuovamente l’assalto alla Champions League.

Il centrale senegalese arriva dal Napoli, e andrà a sostituire Antonio Rudiger, che si è trasferito al Real Madrid a parametro zero. Al Napoli dovrebbero invece andare 40 milioni di euro, soldi che serviranno a De Laurentiis per cercare il sostituto e regalare a Spalletti Paulo Dybala, giocatore neosvincolato dalla Juventus.

Koulibaly ha già svolto le visite mediche a Londra, e dovrebbe unirsi alla nuova squadra in tempo per il tour negli States. Il Chelsea, come scrivevamo, ha nel frattempo ufficializzato il colpo Sterling. L’attaccante, dopo sette anni in maglia City, tutti conclusi andando in doppia cifra.

Nel comunicato ufficiale diramato dal club si apprende solo che il contratto di Sterling avrà durata quinquennale, ma non viene fatta menzione né delle cifre spese per strapparlo ai “Citizens”, né dell’ingaggio che andrà a percepire.

Barcellona, Raphinha in arrivo dal Leeds

Un altro colpo di spessore lo chiude il Barcellona: è Raphinha, ala destra ex Leeds United, che si trasferisce in Catalogna fino al 2027, per una cifra totale di 70 milioni (55 parte fissa più 15 di bonus). I dirigenti blaugrana sono rimasti impressionati dalle gesta di questo ragazzo brasiliano con origini italiane (per parte di padre).

Assoluta stella del Leeds United, per il quale ha messo a segno undici gol e tre assist la scorsa stagione, Raphinha avrà ora modo di confrontarsi con una realtà più competitiva. Il Brasile gli ha già dato fiducia, facendolo esordire nelle qualificazioni Mondiali lo scorso ottobre. Ora è tempo di prendersi l’Europa che conta.