Ufficiale: Spalletti nuovo CT dell’Italia

Italia: Luciano Spalletti sarebbe pronto a diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale maggiore, l’annuncio è atteso nei prossimi giorni.

Luciano Spalletti sarà il nuovo CT dell'Italia

La Federcalcio Italiana è pronta ad annunciare il nuovo Commissario Tecnico dopo l’improvviso addio di Roberto Mancini, secondo le ultime indiscrezioni infatti, il successore del Mancio sarà con molta probabilità l’ex allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, il quale avrebbe già detto di sì alla proposta della FIGC.

Spalletti rappresenterebbe per il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, la scelta più saggia da fare per dare modo alla Nazionale di poter continuare su quanto fatto da Mancini nel corso degli ultimi 5 anni a capo della guida tecnica. L’arrivo del tencico toscano, infatti, consentirebbe una continuazione tencico-tattica della rosa azzurra sul modulo del 4-3-3, in modo da farsi trovare pronti in vista del prossimo Europeo in programma tra un anno. È chiaro che Spalletti non ritroverà in azzurro un attaccante del calibro di Osimhen, e proprio la mancanza di un numero nove di spessore è stato uno dei problemi caratterizzanti della Nazionale nel corso degli ultimi anni, un problema che Luciano dovrà saper colmare nel migliore dei modi.

L’ultimo nodo da sciogliere prima dell’approdo dell’allenatore toscano sulla panchina azzurra è quello rappresentato dalla clausola contrattuale imposta dal Napoli nei suoi confronti. Spalletti non potrebbe, infatti, accettare una nuova panchina proprio a causa del cavillo di 5 milioni di euro che dovrebbero essere sborsati dalla società che avrebbe intenzione di offrirgli un nuovo contratto. Difficile capire se la FIGC decida di versare nelle casse dei partenopei la somma richiesta, anche se nelle ultime ore si è fatta strada un’ulteriore ipotesi che vedrebbe il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, rinunciare alla cifra per lasciar partire liberamente il tecnico toscano. Se così fosse, dunque, Spalletti verrebbe annunciato subito dopo ferragosto nella giornata di mercoledì 16 agosto, attraverso un comunicato ufficiale della Federcalcio Italiana.