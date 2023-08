Ufficiale: sì ritira Buffon

Gigi Buffon si ritira dal calcio giocato all’età di 45 anni, il portire ha comunicato la propria decisione attraverso un post sul suo profilo Instagram.

Ora è ufficiale: Gigi Buffon lascia il calcio giocato a 45 anni, l’estremo difensore del Parma ha deciso di rendere pubblica la propria decisione attraverso un annuncio sul proprio canale Instagram, dove attraverso un video emozionate dove il portiere ripercorre tutti i passi della propria carriera, il video termina con le parole espresse dal campione italiano per ringraziare lo sport che lo ha reso una vera e propria leggenda “Finisce qua, ti ho dato tanto, mi hai dato tanto, abbiamo vinto insieme.”

Subito dopo sono arrivati anche i ringraziamenti del Parma, che ha omaggiato Buffon con un ulteriore video con tutte le parate fatte dal portiere durante la sua carriera d’andata e ritorno vissuta con la maglia dei ducali. Per il portiere italiano non sono, inoltre, mancati messaggi di ringraziamento ed elogio da tanti altri calciatori come Bonucci, Candreva, Dybala e molti altri.

La carriera di Buffon

Buffon ha iniziato la sua carriera professionale con il Parma nel 1995 e si è rapidamente affermato come uno dei portieri più promettenti al mondo. Ha avuto un periodo impressionante al Parma, aiutandoli a vincere la Coppa UEFA e la Coppa Italia durante la sua permanenza lì.

Juventus: nel 2001, Buffon ha fatto un passaggio di alto profilo alla Juventus, uno dei club di maggior successo in Italia. Durante la sua permanenza alla Juventus, è diventato parte integrante del successo della squadra e ha vinto numerosi titoli di Serie A. Tuttavia, nel 2006, la Juventus è stata coinvolta in uno scandalo di partite truccate (Calciopoli), che ha portato alla retrocessione in Serie B. Buffon ha deciso di rimanere con il club e li ha aiutati a ottenere la promozione immediata in Serie A.

Paris Saint-Germain (PSG): dopo aver trascorso 17 anni alla Juventus, Buffon ha lasciato il club nel 2018 e si è unito al Paris Saint-Germain (PSG) in Francia. Ha trascorso un paio di stagioni con il club e ha aggiunto più argenteria alla sua collezione.

Ritorno alla Juventus: nel 2019 Buffon ha fatto un ritorno sentimentale alla Juventus, ricongiungendosi al club con cui aveva trascorso la maggior parte della sua carriera. Ha continuato a giocare ad alto livello nonostante la sua età ed è stato un importante mentore per i portieri più giovani del club.

Ritorno al Parma: Nel 2021 Buffon decide di chiudere definitivamente il cerchio tornando a vestire la maglia del Parma per le sue ultime due stagioni come calciatore professionista.

Carriera internazionale: Buffon è stato parte integrante della nazionale italiana per molti anni, rappresentando l’Italia in diversi Campionati Europei UEFA e Mondiali FIFA. Il suo successo più significativo con la nazionale è arrivato nel 2006, quando l’Italia ha vinto la Coppa del Mondo FIFA e Buffon ha giocato un ruolo cruciale nel loro successo.

Presenze e trofei

Il sipario cala sulla straordinaria carriera di Gianluigi Buffon, uno dei portieri più leggendari nella storia del calcio. Con una straordinaria carriera che ha attraversato le maglie di Parma, Juventus e Paris Saint-Germain, Buffon ha giocato 975 partite, registrando ben 429 clean sheet e totalizzando un incredibile numero di 87.247 minuti in campo.

La sua bacheca è carica di trofei, sia a livello di squadra che individuali. L’apice della sua leggendaria esperienza tra i pali è stata la Coppa del Mondo alzata al cielo di Berlino nel 2006. Oltre a questo trionfo, ha vinto dieci scudetti, cinque Coppe Italia e sei Supercoppe Italiane, lasciando un segno indelebile nel calcio italiano.

Buffon ha avuto successo anche al di fuori dell’Italia, vincendo la Ligue 1 e la Supercoppa di Francia nel 2019 con il PSG. Durante il suo periodo al Parma, ha conquistato una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e un Coppa UEFA, dimostrando il suo talento a livello internazionale.

I riconoscimenti personali non sono stati da meno: Buffon è stato eletto Calciatore Europeo dell’Anno nel 2003 e Giocatore dell’Anno in Italia nel 2017, a testimonianza del suo impatto straordinario nel mondo del calcio.

Gianluigi Buffon ha incarnato il vero spirito del calcio con la sua dedizione, talento e leadership. La sua leggendaria carriera rimarrà per sempre impressa nella memoria dei tifosi di tutto il mondo.