Ufficiale: Serie A 2020-21, inizio il 19 settembre, fine il 23 maggio

È stata decisa oggi la data di inizio e fine della Serie A 2020-21: la decisione, presa in seno all’assemblea di Lega riunitasi oggi a Milano, è stata assunta con sedici voti favorevoli contro quattro. Il prossimo campionato partirà il 19 settembre e avrà fine il 23 maggio. Vince la linea dei club che volevano posticipare la data di inizio della nuova stagione anche per avere una settimana di lavoro in più nelle gambe, dopo che questo campionato si è chiuso in via del tutto eccezionale ai principi di agosto. A comunicarlo la stessa Lega calcio attraverso una nota ufficiale apparsa sui propri siti:

“Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date della stagione 2020-21. La prima giornata della Serie A è stata fissata per il 19 settembre. Come era stato ipotizzato negli ultimi giorni, lo spostamento in avanti di una settimana dell’inizio del campionato modificherà anche le date della sosta natalizia: si giocherà anche il 3 gennaio”.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

Come si apprende dal comunicato, quindi, il campionato avrà un calendario più denso rispetto al solito con il ripristino di una sorta di “boxing day” previsto per il 3 gennaio. Una decisione che rischia di suscitare un po’ di malcontento tra club quali Juventus, Atalanta, Lazio e Milan che chiedevano un calendario più “diluito” per poter preparare al meglio gli impegni delle coppe europee.

