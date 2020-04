Ufficiale: salta l’International Champions Cup 2020

Con un comunicato ufficiale è stato annunciato che l’International Champions Cup 2020 non si disputerà a causa dell’emergenza Coronavirus

Non ci sarà alcuna International Champions Cup quest’estate. E’ stato lo stesso CEO della competizione estiva per club Daniel Silman ad annunciarlo con un comunicato ufficiale.

Il mese scorso era stato già deciso di annullare le partite che avrebbero dovuto avere luogo nel continente asiatico. Tuttavia, la situazione è drammaticamente peggiorata anche negli Stati Uniti e nel resto del mondo e ciò ha portato alla sospensione definitiva dell’intero torneo.

Come si legge nel comunicato pubblicato su Instagram, la decisione è stata presa per permettere anche un possibile svolgimento in estate delle competizioni UEFA e delle varie competizioni nazionali. L’International Champions Cup ha dichiarato di star già lavorando per l’edizione del 2021.

Al torneo avrebbero dovuto prendere parte Juventus, Inter e Milan che per quest’anno dovranno rinunciare agli introiti che ricavavano dalle trasferte in Asia. Stessa situazione anche per le altre big europee che avrebbero partecipato al torneo come Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG e Manchester United.

Sempre nel comunicato ufficiale, l’international Champions Cup ha voluto poi esprimere il proprio cordoglio per tutte le vittime causate dal Coronavirus ed il proprio sostegno a tutti quelli che sono impegnati in questa terribile lotta.

