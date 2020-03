Ufficiale, allarme Coronavirus: salta International Champions Cup estiva in Asia

A causa dell’emergenza Coronavirus è stato deciso di sospendere la International Champions Cup estiva in Asia. Restano pianificate le gare negli Stati Uniti.

L’emergenza Coronavirus continua a sconvolgere il mondo del calcio e quasi tutti gli appuntamenti sportivi stanno venendo annullati o spostati in altre date. L’ultima competizione ad essere saltata nelle ultime ore è la International Champions Cup in Asia durante l’estate.

Secondo quanto riferito dalla BBC e riportato dall’Ansa, a causa dell’epidemia di Coronavirus è stato deciso per l’annullamento della competizione estiva in Asia. Sulla questione si è espresso anche un portavoce dell’ICC che ha dichiarato come la sicurezza pubblica venga prima di ogni altra cosa: ” La salute e la sicurezza di tifosi, dei giocatori, degli staff e dei partner sono la nostra massima priorità”.

Al momento non è previsto l’annullamento delle gare negli Stati Uniti, ma è chiaro che se la situazione dovesse peggiorare anche quelle sarebbero a rischio. Il formato del torneo ancora deve essere presentato, ma sarà di sicuro un formato ridotto a causa dell’Europeo e della Copa America.

Il torneo precampionato vede ormai da qualche anno la partecipazione anche delle squadre italiane tra cui Juventus, Milan ed Inter. Le società nostrane saranno dunque costrette a rinunciare agli introiti che ricavavano dalla trasferta in Asia, soprattutto i nerazzurri che hanno molto seguito in Cina.

Fino a nuova comunicazione, dunque, le partite della International Champions Cup si giocheranno solamente su suolo americano. Come ogni anno, al torneo parteciperanno anche le altre big europee tra cui Real Madrid, Barcellona, PSG, Manchester United e Bayern Monaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA