Ufficiale: Saelemaekers rinnova col Milan fino al 2026

Il club rossonero ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista belga.

In una settimana non troppo facile dal punto di vista degli infortuni e delle varie positività al Covid, il Milan ha comunque un buon motivo per sorridere.

La società milanese ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale e i social di riferimento, il rinnovo del contratto del centrocampista belga Alexis Saelemaekers.

Il classe 1999 si è legato alla causa rossonera fino al 2026 prolungando di altri due anni il contratto che già lo avrebbe legato ai colori del “diavolo del calcio” fino al 2024.

Una trattativa andata avanti in maniera veloce e senza alcun intoppo grazie alla volontà di entrambe le parti di continuare insieme quest’avventura e proprio la frase utilizzata per annunciare il rinnovo è emblematica della stima che il Milan ha nei confronti del ragazzo: “Per un futuro sempre migliore, avanti insieme“.

Il centrocampista belga venne prelevato dall’Anderlecht a gennaio 2020 e la sua presenza è rapidamente diventata fondamentale per il concetto di gioco di Pioli.

Lo dimostrano le 64 presenze condite da 4 gol realizzate per il Milan, ma la sua importanza va oltre la zona gol.

Per Pioli è importantissimo avere un giocatore come lui che può garantire un lavoro a tutta fascia e non sorprende che il rinnovo sia così duraturo per un ragazzo ancora molto giovane che può valorizzare fino in fondo l’acquisto fatto quasi 2 anni fa.

Anche il giocatore si è detto soddisfatto della trattativa rassicurando i tifosi che “La Salamandra rimane a Milano” ammettendo come il Club lo abbia fatto sentire importante e lo abbia accolto in maniera impeccabile.

Il numero 56 avrà la responsabilità di assicurarsi un futuro da titolare in maglia rossonera e di far parte della linea verde che dovrà difendere i colori del diavolo ancora per un po.

