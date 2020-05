Ufficiale: ripresa Liga l’11 giugno. Effetto cori tifosi allo stadio

La Liga riprenderà ufficialmente l’11 Giugno con il derby andaluso tra Siviglia e Betis. Le partite si giocheranno a porte chiuse, ma negli stadi saranno riprodotti i cori dei tifosi per evitare di far ascoltare le conversazioni tra i giocatori, gli arbitri e tra gli staff tecnici.

Dopo l’annuncio del premier spagnolo Pedro Sanchez, la Liga si prepara finalmente a ripartire. Il presidente della lega spagnola Javier Tebas ha annunciato nella giornata di lunedì che la massima serie di calcio spagnolo ripartirà l’11 Giugno.

E la partita con la quale si ripartirà non sarà una qualunque. Tebas ha anche rivelato infatti come sarà il derby andaluso tra Siviglia e Betis a dare inizio alla ripresa del campionato, con il match che si dovrebbe giocare alle 22:00.

La scelta di giocare il derby andaluso di giovedì, ha spiegato Tebas, è stata presa per rendere omaggio alle vittime del Coronavirus. Non è stato ancora ufficializzato il tutto con un comunicato, ma le parole del numero 1 della lega spagnola non lasciano spazio ad altre interpretazioni.

Come in Germania, anche in Spagna le partite si giocheranno a porte chiuse. Tuttavia diversamente dalla Bundesliga, la Liga sta pensando di riprodurre con un effetto speciale i cori dei tifosi per evitare di far ascoltare le conversazioni tra i giocatori in campo, tra lo staff tecnico e tra gli arbitri.

A rivelare questa intenzione da parte della lega spagnola è stato il presidente del gruppo Mediapro Jaume Roures. A Radiogaceta, Roures ha affermato come si stia trattando con la Liga per inserire l’audio stadio durante i match in sostegno per a tutte le squadre colpite anch’esse dalla pandemia.

Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato da Roures, Mediapro sta trattando con la Liga anche per trasmettere in chiaro i match nelle case di riposo. Per Roures, gli anziani sono stati quelli più colpiti dalla pandemia e meritano dunque un piccolo, importante regalo.

