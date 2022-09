Ufficiale: Potter nuovo manager del Chelsea

Il Chelsea ha scelto il nuovo tecnico: sarà Graham Potter.

L’allenatore svedese, classe 1975, ha fatto breccia nella dirigenza Blues, infatti, il club londinese ha raggiunto l’accordo sulla base di 16,5 milioni di euro per poter liberare l’allenatore e vederlo alla guida della squadra già per la parità di sabato in programma in casa del Fulham.

Chelsea: Potter nuovo allenatore

Ciò che ha portato il Chelsea a scegliere il “Mago” sono stati sicuramente i risultati ottenuti con il Brighton: lo svedese ha sempre mostrato di apportare al suo gioco una mentalità molto offensiva, con una spiccata propositivitá verso la creazione di azioni pericolose. Inoltre, Potter ha dalla sua parte anche il fatto di riuscire a valorizzare i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Caso esemplare è quello di Cucurella, che un anno fa è stato acquistato dal Brighton per una cifra intorno ai 16, milioni di euro e rivenduto quest’anno proprio dal Chelsea per più di 62 milioni di euro.

Un’ulteriore inusuale sfaccettatura sul nuovo tecnico dei Blues sono i “metodi“. Dalle precedenti esperienze da tecnico, Potter ha messo in evidenza più di una vota le proprie idee su come relazionarsi con la propria rosa. Ai tempi del Ostersund il tecnico svedese organizzò un ciclo ricreativo, nel quale sia i suoi giocatori che il suo staff dovevano cimentarsi in canti, balli e letture davanti al pubblico. Stando a quanto riportato dal diretto interessato, infatti, tutto ciò sarebbe finalizzato a indurre i giocatori ad uscire dalla loro “Comfort Zone” e portarli ad affrontare nuove sfide e paure per rafforzare la loro autostima anche fuori dal campo.