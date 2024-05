Mauricio Pochettino lascia il Chelsea, il tecnico argentino ha firmato la rescissione consensuale del suo contratto.

Ufficiale: Pochettino lascia il Chelsea

Uno strano destino quello di Mauricio Pochettino che a distanza di una sola stagione alla guida del Chelsea ha già detto addio alla squadra londinese. Nelle ultime ore infatti il tecnico argentino era stato al centro di un summit con la dirigenza dei Blues, in particolare con i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart, al termine del quale le due compagini avrebbero deciso per la rescissione consensuale del contratto.

Non è bastato, dunque, lo sprint finale dei Blues che con le 5 vittorie e 1 pareggio collezionate nelle ultime 6 gare di campionato erano riusciti a strappare una qualificazione in Conference League, piazzandosi al 6° posto in Premier League. Al di là degli ultimi risultati però se si vuole analizzare la stagione integrale del Chelsea i risultati non sono minimamente riusciti ad avvicinarsi alle aspettative molto alte, soprattutto per i pesantissimi investimenti fatti sul mercato dalla società londinese nelle precedenti sessioni di mercato.

Adesso inizia ufficialmente il casting per la panchina dei Blues che inizieranno a valutare tutti i possibili candidati, tra i quali starebbe prendendo quota il nome di Roberto De Zerbi, fresco di separazione con il Brighton. Attenzione però anche a Thomas Tuchel, che dopo esser stato liquidato la Bayern Monaco, potrebbe optare per un ritorno in grande stile nella società che gli consentì di mettere le mani sulla Champions League.

Il comunicato del Chelsea

I Blues hanno reso l’ufficialità attraverso un comunicato sui propri social: “Vogliamo ringraziare Mauricio per il suo lavoro di quest’anno – si legge nella nota – sarà sempre il benvenuto a Stamford Bridge e gli auguriamo ogni fortuna per il suo futuro”.

Dall’altra parte non è mancata la risposta di Pochettino che ha dichiarato “Grazie alla proprietà del Chelsea e ai direttori sportivi per l’opportunità di far parte della storia di questa squadra di calcio. Il Club ha ora tutti gli strumenti per far bene in Premier League e in Europa negli anni a venire. Anche gli assistenti Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino lasciano il club. Il Chelsea non farà ulteriori commenti fino alla nomina del nuovo allenatore.”

