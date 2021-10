Ufficiale: Pedri rinnova col Barcellona, clausola di rescissione da 1 miliardo

Il Barcellona si tiene stretto il suo baby talento Pedri. I blaugrana, infatti, avrebbero pensato di mettere sul classe 2002 una clausola rescissoria di un miliardo di euro. Per lui un contratto per cinque anni, fino al 2026.

Una cosa è certa: il futuro di Pedri sarà sempre più blaugrana. Il giovane talento del club catalano ,quasi sicuramente, prolungherà la sua avventura con il Barcellona. Non è un caso che i catalani non vogliano privarsi di un giocatore, che all’età di 18 anni, è già inserito tra i trenta finalisti per la corsa al pallone d’oro. Il Barcellona ci aveva visto lungo quando Pedri militava nel Las Palmas. Nella squadra canarina, il centrocampista spagnolo ha giocato molto bene.

Questo è bastato per stregare completamente il Barcellona che lo ha acquistato. A soli 17 anni esordisce da subentrato nella sua prima gara contro il Villareal. Pedri ha giocato anche in Champions League ma soprattutto ha disputato un discreto Europeo con la Roja, anche se senza mai totalizzare un gol. Joan Laporta vuole tenerselo stretto e non vuole commettere lo stesso errore fatto con Lionel Messi, che ancora oggi pesa nelle casse della società.

Pedri, rinnovo shock col Barcellona

Sul giovane di Tegueste già avevano messo gli occhi i principali club europei. Tra tutti i due sceicchi del Manchester City e del PSG. A questi si aggiungono anche i nuovi proprietari del Newcastle che, da neofiti nel calcio, vorrebbero già regalare subito il grande colpo al proprio club. Ciò è possibile ma solo se le squadre riusciranno a pagare la clausola super faraonica di un miliardo di euro.

Infatti, questa è la cifra che, secondo il quotidiano Marca, il Barcellona vorrebbe mettere su Pedri, aumentando i suoi attuali 400. Per lui ci sarà un contratto fino al 2026 e il rinnovo sembra proprio essere ad un passo. Superata, dunque, sia la clausola record del Real Madrid su Benzema che quella che c’era su Lione Messi. Sull’argentino c’erano 700 milioni di euro mentre per Antoine Griezmann 800.

Quest’anno Pedri ha realizzato solo tre reti con il Barcellona ma ha ottimi margini per una crescita esponenziale. Dunque, il club catalano vuole assicurarsi la continuità del giocatore che, spera, possa essere uno delle grandi rivelazioni del proprio vivaio.

