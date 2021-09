Ufficiale: ok CTS a riapertura stadi ai tifosi con 75% di pubblico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato via alla riapertura degli stadi con un incremento del pubblico. Si è passati dal 50 al 70% delle persone che potranno accedere alle strutture. 100% di apertura per cinema e teatri all’aperto. L’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente tramite il Green Pass.

Arriva anche una buona notizia per il calcio italiano. Gli stadi ritorneranno ad affollarsi come un tempo, dando una piccola parvenza di ritorno alla normalità. Il Comitato Tecnico Specifico, infatti ,ha deciso di estendere al 75% gli spettatori che potranno accedere negli stadi.

Il Cts, che ha esaminato le tematiche relative ai quesiti posti rispettivamente dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, ha deciso di prendere questa decisione. Ci sarà quindi il 75% di pubblico negli stadi all’aperto mentre il 50% negli impianti chiusi ma solo in zona bianca. Per poter accedere, però, sarà necessaria effettuare la vaccinazione ed esporre il green pass.

Cts: cinema e teatri all’aperto al 100%

Non solo gli stadi, anche le manifestazioni artistiche ritornano ad aprirsi al pubblico. L’apertura sarà concessa anche a cinema, teatri e sale da concerto. Per questi ci sarà un’apertura totale ma solo all’aperto ed in zona bianca. Si dovranno, in ogni caso, continuare ad utilizzare le mascherine e a rispettare il distanziamento. Ecco quanto si legge nella nota del CTS:

“Il Cts ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto e all’80% al chiuso in zona bianca. Il Cts inoltre raccomanda che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi; sia posta massima attenzione alla qualità degli impianti di aereazione e ci sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni“.

“Rispetto agli accessi ai musei, non vengono poste limitazioni ma si raccomanda di “garantire l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con l’eccezione dei nuclei conviventi“.

