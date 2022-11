Ufficiale, niente Napoli: Solbakken firma con la Roma

Ufficiale: Solbakken è un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante classe 98 arriva a parametro zero dal Bodo Glimt.

Ufficiale: Solbakken firma con la Roma fino al 2027

La Roma non perde tempo e assesta il primo colpo di mercato del 2023, acquistando il giovane attaccante norvegese del Bodo Glimt, Ola Selvaag Solbakken. Il calciatore ha firmato un contratto che lo vedrà legato ai colori giallorossi per ben cinque stagioni, con uno stipendio si aggirerà sul 1,3 milioni di euro lordi, circa 700 mila euro netti a stagione. C’erano state delle voci inerenti ad un forte interessamento da parte del Napoli sul giocatore, il club partenopeo sembrava essere in vantaggio rispetto alla pretendenti per mettere sotto contratto il giocatore, ma alla fine la volontà dell’attaccante nella scelta dei colori giallorossi è stata determinante, decretando l’arrivo nella capitale del nuovo numero 18 della Roma.



Stando al contratto attuale del giocatore, che lo vede legato sino al 31 dicembre alla maglia del Bodo Glimt, sarà difficile pensare di poter vedere l’attaccante giungere nella capitale prima della scadenza contrattuale, visti anche i non ottimi rapporti che intercorrono tra le due compagini dopo la rissa tra Knutsen e Nuno Santons, verificatasi la scorsa stagione durante il match d’andata di Conference League. Il giocatore, dunque, dovrebbe prendere parte agli allenamenti con la squadra soltanto ad inizio 2023 e metter nel mirino un probabile esordio con la maglia giallorossa il 4 gennaio, dove i giallorossi saranno impegnati nella gara contro il Bologna all’Olimpico.

A livello tattico Solbakken potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto per l’attacco giallorosso che nelle ultime gare di campionato si è mostrato essere quasi del tutto sterile senza Paulo Dybala. L’ attaccante norvegese, infatti, durante i suoi tre anni passati al Bodo Glimt ha realizzato 20 gol e fornito 24 assist in 90 partite giocate, chissà che non possa essere il giusto acquisto per garantire più prolificità all’attacco romanista.