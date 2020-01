Ufficiale, niente Italia: Olmo al Lipsia, affare da 50 milioni

Gran colpo di mercato del Lipsia che si assicura Dani Olmo dalla Dinamo Zagabria. Lo spagnolo era seguito anche dal Milan, ma i tedeschi hanno anticipato la concorrenza acquistandolo già a Gennaio.

Non sarà in Italia il futuro di Dani Olmo, con lo spagnolo che ha deciso di continuare la propria carriera sportiva in Germania, precisamente al Lipsia.

Sul talento della Dinamo Zagabria era presente anche il Milan che negli ultimi giorni sembrava essere in netto vantaggio per portare a casa il giocatore. Tuttavia, i rossoneri stavano lavorando per avere il giocatore a Giugno, non disponendo di grossi fondi da investire a Gennaio

Approfittando di ciò, il Lipsia si è inserito con velocità nella trattativa ed ha trovato l’accordo con il club croato. Alla Dinamo Zagabria andranno circa 45 milioni di euro più bonus, con il costo totale dell’operazione che salirà fino ai 50 milioni di euro.

Acquistando Dani Olmo, il Lipsia mette a segno il colpo più costoso della propria storia. Fino ad ora, l’acquisto più caro del club tedesco era stato quello di Naby Keita dai “gemelli” del Salisburgo, arrivato per circa 28 milioni di euro.

Una vera e propria beffa per il Milan che sembrava avere in mano il giocatore ed invece si ritrova con un pugno di mosche in mano. Grande colpo, invece, per il Lipsia che si assicura uno dei migliori talenti del panorama calcistico europeo anticipando la folta concorrenza.

Classe 1998, Dani Olmo ha sempre incantato in Croazia ed in Europa per le sue grandissime qualità. Qualità che lo hanno portato ad essere convocato dalla nazionale maggiore della Spagna, con la quale ha debuttato lo scorso Novembre. Quest’anno in 22 partite ha siglato 8 gol e 7 assist tra campionato, coppa e Champions League.

