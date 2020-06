Ufficiale, niente Italia: Meunier firma con il Borussia Dortmund e Kouassi va al Bayern

Su loro due c’era mezza Serie A ma alla fine sembra che la loro destinazione sarà la Germania: Thomas Meunier e Tanguy Kouassi, entrambi giocatori in forza al PSG, stanno per firmare rispettivamente con Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Il terzino belga, in scadenza con i parigini, ha sposato il progetto del Borussia Dortmund e, a partire dalla prossima stagione, diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della compagine renana. Il Dortmund, grazie al suo acquisto, si cautela in vista di una probabile partenza di Hakimi. Il marocchino, in prestito biennale dal Real Madrid, dovrebbe infatti fare ritorno alla casa base a partire dalla prossima stagione. Meunier, che in Italia era cercato in particolar modo da Inter e Juventus, raggiungerà così al Borussia Dortmund i compagni di Nazionale Axel Witsel e Thorgan Hazard.

Thomas Meunier

Discorso diverso per il giovane centrale, anch’egli in scadenza con i Campioni di Francia, nelle scorse settimne accostato al Milan e che ora sembra vicino a firmare per il Bayern Monaco. Una sorta di indizio in tal senso lo avrebbe dato Nick Salihamidzic, figlio del DS bavarese Hasan, che si è fatto immortalare sui social con una maglietta di Kouassi. Il classe 2002, 13 presenze e tre gol per lui quest’anno, lascerà così la Francia dopo essersi formato calcisticamente nel vivaio del PSG per tre anni. Le porte della Bundesliga stanno per schiudersi per questo giovane campione, con buona pace del Milan che si vede bruciare sul tempo.

