Ufficiale, niente Italia: Mandava è dell’Atletico Madrid

Calciomercato estero, l’Atletico Madrid chiude i giochi per Reinildo Mandava. Il laterale mancino era seguito anche da Napoli e Lazio.

Nè Napoli, nè Lazio: la carriera di Reinildo Mandava, terzino sinistro campione di Francia col Lille, prosegue in Spagna alla corte di Pablo Simeone. È l‘Atletico Madrid ad aggiudicarsi le prestazioni del classe 1994, che in questa prima parte di stagione ha totalizzato 27 presenze con la maglia della sua ex squadra.

L’accordo tra Lille ed Atletico è arrivato nelle ultime ore della sessione di mercato, quando i “Colchoneros” hanno ufficializzato l’accordo raggiunto con il club e il calciatore, che sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno. Reinildo ha firmato fino al 2025 (le cifre non sono state rese note), e si è messo già a disposizione del nuovo mister e dei nuovi compagni.

Reinildo Mandava. Foto dal suo account Instagram

Immagini immortalate dal portale AS lo raffigurano durante la prima sessione di allenamento con la squadra rossobianca. Mandava ha svolto principalmente lavoro atletico, e dimostra di essere riuscito sin da subito ad integrarsi nel gruppo.

L’Atletico giocherà nel prossimo weekend il big match contro il Barcellona, valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola. Difficile che Reinildo Mandava giochi subito da titolare (giocherà Renan Lodi), ma presto ci sarà concessa opportunità di mettersi in mostra.

