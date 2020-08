Ufficiale: Mkhitaryan a titolo definitivo alla Roma

A comunicarlo è direttamente l’Arsenal con un comunicato ufficiale

L’accordo era stato raggiunto da tempo, ma ora è ufficiale: Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore della Roma. Nella giornata di oggi l’Arsenal ha infatti comunicato il passaggio a titolo definitivo del centrocampista armeno. Il club inglese, detentore del cartellino, ha raggiunto un accordo con la Roma per la permanenza in giallorosso lo scorso 30 giugno.

IL COMUNICATO – Questo il comunicato con il quale l’Arsenal hanno salutato il 31enne dopo una sola stagione: “Micki ci lascia dopo il prestito di una stagione in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo“.

Alla prima stagione in maglia giallorossa, Miki ha collezionato 27 presenze complessive trovando la rete in 9 occasioni e fornendo 6 assist.

