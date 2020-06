Ufficiale: Mihajlovic rinnova con il Bologna fino al 2023

Il Bologna ha fatto sapere tramite i suoi canali social di aver rinnovato il contratto di Sinisa Mihajlovic fino a Giugno 2023. Il presidente del club felsineo Joe Saputo ha espresso tutta la sua felicità per questo rinnovo voluto fortemente da ambo le parti.

Prima la leucemia, un fulmine al ciel sereno, poi l’inizio della lotta a questo terribile male, la vittoria ed ora il rinnovo di contratto. Sinisa Mihajlovic non dimenticherà questa stagione e potrà essere felice di poterla ricordare con l’happy ending firmato con il prolungamento del suo contratto che lo terrà sulla panchina del Bologna per altre tre stagioni.

Il Bologna di quest’anno è stata una delle squadre rivelazioni del campionato, giocando a viso aperto contro chiunque e l’attuale decimo posto in classifica ne è la prova. Al momento la squadra felsinea si trova a soli cinque punti dalla zona europea ed i 34 punti ottenuti non sono per nulla casuali.

Anche durante il periodo più difficile per Mihajlovic, il Bologna ha dato dimostrazione di seguire il diktat tecnico dell’allenatore serbo alla perfezione ed i risultati si sono visti. Mihajlovic sta facendo un grande lavoro alla guida del Bologna ed il rinnovo del contratto è stato una logica conseguenza.

Un rinnovo voluto non solo dallo stesso Mihajlovic, ma anche dal presidente del Bologna Joey Saputo che al sito ufficiale del club si è detto davvero felice per questo rinnovo. L’imprenditore canadese ha anche dichiarato come con Mihajlovic si sia sempre parlato di un progetto triennale e ciò è divenuto realtà.

Il presidente dei rossoblu ha anche spiegato come tutto quello che è accaduto in questa stagione, tra la malattia del tecnico serbo e lo stop a causa del Coronavirus, abbia influito sul rinnovo: “La particolarità di questa stagione ci ha spinto ad allungare fin da ora il rapporto tra il Bologna e Mihajlovic, convinti come siamo che l’apporto di Sinisa ci consentirà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti“.

