Ufficiale: Mancini rinnova con la Roma fino al 2026

Roma, rinnovo per Gianluca Mancini: il club giallorosso lo annuncia nella relazione semestrale sui ricavi del club.

Gianluca Mancini prosegue la propria carriera alla Roma fino al 2026: annuncio in sordina da parte del club giallorosso, che informa i propri tifosi tra le pieghe della relazione semestrale (30 giugno-31 dicembre 2021), riguardo i ricavi finanziari del club nel periodo che comprende i primi mesi della stagione 2021-22.

In fondo al comunicato, nella sezione riguardante i rinnovi di contratto, si legge infatti: “Infine, sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Mkhitaryan, fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025, Pellegrini, Mancini e Darboe sino al 30 giugno 2026”.

Questa è la terza stagione in giallorosso per Gianluca Mancini, che in breve tempo ha scalato le gerarchie della squadra giallorossa, tanto da guadagnarsi i gradi di vicecapitano. Molto utilizzato da José Mourinho, sono 30 in totale le apparizioni stagionali, Mancini sta però denotando una certa indisciplina, che si traduce in ben 14 ammonizioni collezionate in tutte le competizioni stagionali.

La Roma, però, fa affidamento sul proprio centrale, e proverà ora a blindarlo anche per il 2027. Tiago Pinto, DS giallorosso, è in trattativa con il suo agente Giuseppe Riso, per provare a prolungare il suo contratto un anno in più.

Roma, i risultati della relazione semestrale

Dalla relazione del club giallorosso si evince, tra l’altro, che il club farà registrare un passivo di 113,7 milioni in questo primo semestre. I ricavi della Conference League ammontano a 11,9 milioni, poco meno di quelli generati (al 31/12/2020) dalla partecipazione alla scorsa Europa League.

In aumento i ricavi da stadio, che si attestano a 18,3 milioni contro i 10,9 dell’annata precedente. Una situazione propiziata dal diminuito impatto della Pandemia sulla presenza di pubblico negli impianti. Diminuiscono drasticamente i ricavi derivanti dai diritti televisivi, che si attestano a 32,4 milioni contro i 52,7 dello scorso anno.

