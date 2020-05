Ufficiale: Luis Alberto annuncia il rinnovo con la Lazio fino al 2025. Ritocco d’ingaggio e permanenza anche per Milinkovic-Savic?

La grande Lazio di Simone Inzaghi, in attesa di una decisione in merito ad una ripresa del campionato, si monitora già in vista della prossima stagione provando a blindare due dei suoi più grandi gioielli: Luis Alberto e Milinkovic Savic.

Per quanto riguardo lo spagnolo, l’accordo per il rinnovo contrattuale è già cosa fatta, come da lui annunciato in diretta Instagram. Puntualizzando, addirittura, che se non ci fosse stata questa situazione di emergenza Coronavirus avrebbe anche già firmato fino al 2025. Nessun dubbio, quindi, sulla permanenza del trequartista in biancoceleste.

Diversa, invece, la situazione per quel che concerne Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, richiesto sul mercato da tantissime big d’europa, ha già firmato il suo rinnovo contrattuale fino al 2024 pochissimi mesi fa.

L’idea di Lotito, però, che vorrebbe evitare di perdere il proprio gioiello, sembrerebbe essere quella di proporre un ulteriore ritocco d’ingaggio, utile a cancellare tutte le voci di mercato che circondano il calciatore.

Nei prossimi giorni le due parti si riaggiorneranno, la nuova proposta del presidente biancoceleste, con ogni probabilità, supererà i 3 milioni di euro.

Chissà se questo ritocco basterà, e Milinkovic-Savic potrà abbracciare la causa Lazio così come ha scelto di fare il suo compagno di reparto, Luis Alberto.

