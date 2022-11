Ufficiale: Lobotka rinnova col Napoli

Stanislav Lobotka ha rinnovato il suo contratto con il Napoli, il centrocampista slovacco prolunga fino al 2027

Senza dubbio Lobotka è uno dei principali fruitori di questo Napoli in ascesa, un giocatore che dopo il suo arrivo in maglia azzurra aveva affrontato diverse problematiche e critiche, soprattutto rivolte alla sua condizione fisica non ottimale, infatti, lo slovacco sembrava essere in perenne sovrappeso e non rientrava nei piani di Ancelotti, ma la cura Spalletti ha influito soprattutto su di lui riportandolo ai vecchi splendori, come quando vestiva la maglia del Celta Vigo, club da cui il Napoli lo prelevò nel gennaio del 2020.

A suon di grandi prestazioni da parte di Lobotka, il club partenopeo che si è convinto nell’offrirgli il prolungamento del contratto fino al 2027, con opzione per il 2028. Lo slovacco passa, dunque, da un ingaggio di 2,5 milioni all’anno, ad uno che arriva ai 3 milioni più bonus. Al momento della firma il Napoli ha anche aggiunto un ulteriore bonus di 2 milioni di euro, blindando di fatto il suo perno di centrocampo.

Considerando la carta d’identità del Lobotka che dice che lo slovacco ha 27 anni, il nuovo contratto, offertogli dal club partenopeo, molto probabilmente lo porterà a chiudere la carriera in azzurro, almeno in termini di grandi prospettive. Se Lobotka dovesse confermare con una cera continuità di rendimento, come sta tutt’oggi dimostrando di avere, il Napoli potrebbe vantare di avere sul libro paga uno dei centrocampisti più completi del panorama mondiale.