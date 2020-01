Ufficiale: l’Empoli esonera Muzzi, al suo posto Marino

Era nell’aria da un bel po’, ma il pareggio di ieri sera contro il Chievo è stata la pietra tombale sulla fallimentare esperienza di Roberto Muzzi sulla panchina dell’Empoli: proprio in questi minuti, infatti, la società toscana ha ufficializzato l’esonero del tecnico romano.

Un’esperienza pessima, dicevamo: Muzzi, subentrato due mesi fa a Cristian Bucchi, non solo non è riuscito ad invertire la rotta, ma ha aggravato la situazione finendo a ridosso della zona retrocessione, distante solo 4 punti.

Inesperienza e mancanza di idee per il tecnico, alla sua prima vera esperienza dopo anni trascorsi ad allenare giovanili e a collaborare con Aurelio Andreazzoli. Nelle nove partite in cui è stato in plancia di comando una sola vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte. Un autentico disastro, insomma.

Il nuovo allenatore sarà Pasquale Marino: fermo da un anno suo malgrado (l’estate scorsa firmò un biennale con il Palermo, ma il fallimento del club pose subito fine alla sua avventura), il marsalese è chiamato a sistemare le cose e a risalire la classifica. Avrà una squadra totalmente nuova in virtù del massiccio mercato invernale. L’obiettivo è quello di uscire dalle secche e cercare di qualificarsi ai playoff.

Marino ha firmato un contratto di sei mesi; ancora non è noto se saranno presenti clausole legate alla promozione.

