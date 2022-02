Ufficiale, Lega Serie A: si dimette il presidente Dal Pino

Lega Calcio Serie A, si dimette dopo due anni di mandato il Presidente Dal Pino: “Ho provato ad introdurre innovazione in un ambiente ostile al cambiamento”.

La Lega Calcio Serie A è alla ricerca di un nuovo vertice dirigenziale. Si è dimesso ieri, infatti, dopo due anni di mandato, il Presidente Paolo Dal Pino. CEO di Telit Comunication ha maturato questa decisione in seguito al trasferimento in California, dove ha stabilito tutta la famiglia e concentrato la propria attività lavorativa.

In carica dal gennaio 2020, Dal Pino si è accomiatato ieri dal suo ufficio con una lettera in cui ha voluto sottolineare quanto di buono fatto negli ultimi due anni alla guida della Lega Calcio:

“È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti voi per i due anni trascorsi insieme. Sin dall’inizio del mio mandato, ho cercato di affrontare i temi critici della Governance della Serie A e dell’innovazione, portando avanti la creazione di una Media Company e L’ingresso nel capitale dei fondi di Private Equity. Il primo progetto è stato realizzato nei fatti con il centro IBC di Lissone grazie al lavoro della struttura della Lega e spero che a breve avvenga anche la trasformazione della Governance con un modello di public company. La proposta dei fondi si è invece arenata per i motivi che conoscete”.

“La bontà del progetto è stata poi purtroppo certificata da altri, con la Liga Spagnola che ha concluso un accordo con il Private Equity che aveva iniziato tutto con noi e con altre Leghe europee che stanno portando avanti la stessa visione strategica”, aggiunge Dal Pino. “Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento. Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la FIGC e ringrazio il Presidente Federale Gabriele Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglie fianco a fianco per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne. Auguro a tutti voi buon lavoro e molto successo”-

Paolo Dal Pino presidente dimissionario della Lega di Serie A. Fonte: Il Foglio Twitter

Nei suoi due anni di mandato Dal Pino ha provato a perseguire due obiettivi: il primo, l’ingresso in Lega di capitale Private Equity, è fallito a causa del mancato accordo con il fondo CVC (che ha poi investito in Spagna). Il secondo, rinnovare il prodotto Serie A da un punto di vista comunicativo, si è sostanziato nella creazione, a Lissone in Brianza, del centro IBC (International Broadcast Centre).

È qui che, grazie all’operato di 80 tecnici delle telecomunicazioni, nascono, vengono montate e poi diffuse le immagini del campionato di Serie A, che vengono trasmesse tramite satellite anche all’estero.

Le dimissioni di Dal Pino rendono necessaria una nuova elezione alla carica di Presidente di Lega. Gravina, vertice della FIGC, ha sollecitato la convocazione di un’assemblea elettiva dalla quale dovrà uscire il nuovo Presidente incaricato.

