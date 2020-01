Ufficiale: l’Arsenal prende Pablo Marì

Arsenal, colpo in entrata: preso il difensore ex Flamengo Pablo Marì. Il giocatore sarà in prestito al club londinese fino alla fine della stagione

Primo trasferimento in entrata per Mikel Arteta che da oggi avrà a disposizione un nuovo difensore: Pablo Marì.

La conferma del suo acquisto è stata data dallo stesso club londinese il quale ha dato annuncio a che: l’ex Flamengo sarà in prestito alla squadra fino alla fine della stagione con la possibilità di poterlo acquistare definitivamente in estate.

Il 26enne spagnolo ha alle sue spalle un interessante curriculum. Dopo la sua iniziale esperienza nel Mallorca, viene acquistato nel 2016 dal Manchester City che, tuttavia non lo impiegherà sul campo ma lo cederà subito in prestito prima al Girona poi alla società olandese del NAC Breda e infine, nel 2018 approderà al Deportivo.

Nel 2019 termina definitivamente la sua esperienza con il club inglese e viene acquistato dai brasiliani del Flamengo insieme ai quali riesce a vincere la Coppa Libertadores qualificandosi come primo spagnolo a giocare una finale di massima competizione sudamericana.

In merito al suo temporaneo addio, la società brasiliana attraverso un tweet, ha manifestato espressamente la sua gratitudine nei confronti dell’ ex giocatore ed ha scritto: “Pablo Marì grazie per tutto.”

L’Arsenal può oggi godere del supporto del suo nuovo acquisto in un momento in cui i problemi difensivi della squadra sono aumentati a causa dell’infortunio rimediato da Shkodran Mustafi in occasione della FA Cup.

Il direttore tecnico dell’Arsenal, Edu, sembra essere entusiasta della new entry e sul suo profilo social commenta: “Pablo Marì è un giocatore con esperienza che ci fornirà ulteriore qualità difensiva. [..] monitoriamo la sua carriera da tempo e siamo contenti di essere riusciti a trovare un accordo con il Flamengo affinchè si unisca a noi fino alla fine di questa stagione.”

