Ufficiale: Lanna nuovo presidente della Sampdoria

Scelto il nuovo presidente della società blucerchiata. Si tratta di un ex calciatore.

Per la Sampdoria, l’inizio del 2022 sarà anche il preludio di una nuova era che parte dalle radici di un passato glorioso.

Dopo aver archiviato la difficile parentesi legata alle dimissioni di Massimo Ferrero, condannato prima al carcere, poi ai domiciliari, i blucerchiati hanno passato le scorse settimane a trovare il profilo giusto che potesse prendere le redini della presidenza della Sampdoria.

Sul campo, la squadra è parsa rediviva e vogliosa di dimostrare il proprio valore nonostante le vicissitudini extra-campo ed è forse anche per questo che il nome del nuovo presidente viene proprio dalla rosa degli “eroi” che conquistarono lo scudetto ad inizio anni ’90.

Marco Lanna, ex difensore blucerchiato, è infatti il nuovo presidente del club, nonché il 19esimo della storia del club di Genova.

Oltre a Lanna, le novità sono tante: il nuovo Cda prevede anche la presenza di Gianni Panconi, l’ex vicepresidente Antonio Romei e Alberto Bosco, direttore operativo che ultimamente aveva gestito l’operatività della società dopo l’arresto dell’ex patron.

La scelta di Lanna sembra voler mettere un punto all’utilizzo della squadra come “marchio” da vendere e valorizzare e in una fase molto delicata per la società e per la squadra, si è deciso di dare le redini della Sampdoria ad un doriano DOC.

Marco Lanna è stato anche l’unico genovese a vincere lo scudetto con la maglia della Sampdoria, comandata dall’indimenticabile allenatore Boskov e da Roberto Mancini che si è dimostrato subito propenso e felice di dare il suo personale “in bocca al lupo” al nuovo presidente appena saputo l’esito delle elezioni.

Già nel 2019, un calciatore aveva provato, attraverso una cordata, di acquistare la Sampdoria e quel giocatore era Gianluca Vialli.

Nonostante ciò, non si esclude la possibilità di una presidenza provvisoria da parte di Lanna e il mercato di Gennaio sarà importante per capire le vere potenzialità della nuova presidenza nonostante, come si evince dalle notizie trapelate, l’idea è quella di risanare le casse di una società dilaniata dalla precedente gestione.

