Ufficiale: la Roma esonera Mourinho

AS Roma: ufficiale l’esonero di Mourinho, nelle prossime ore l’annuncio del nuovo tecnico giallorosso.

La Roma esonera Josè Mourinho – StadioSport.it

La Roma corre ai ripari ed annuncia in mattinata l’esonero di Josè Mourinho, scelta derivata dagli ultimi risultati raccolti sul campo dal club, il quale arriva da quasi un mese d’astinenza dal successo. Nelle ultime 4 gare di campionato, infatti, di risultato utile è arrivato solamente un pareggio con l’Atalanta, ma nel mezzo ad aggravare ancora di più la condizione giallorossa c’è stata anche la sconfitta incassata in Coppa Italia nel derby contro la Lazio. Il tecnico portoghese lascia dunque la capitale dopo due anni e mezzo di permanenza nel corso dei quali ha guidato la Roma alla vittoria della Conference League e alla finale di Europa League persa contro il Siviglia.

La sensazione è che Mou non avesse più saldamente l’appoggio dell’intero spogliatoio dopo che alcuni giocatori come Belotti si erano lasciati andare ad interviste a caldo molto pungenti nel dopo partita della gara contro il Milan persa per 2-1. Ma le ragioni che avrebbero portato ad assumere tale decisione alla dirigenza giallorossa potrebbero essere varie, in primis il fatto che il tecnico portoghese avesse il contratto in scadenza fra meno di 5 mesi e dunque non sarebbe andato a gravare sulle casse del club a lungo. In secondo piano c’è il fatto che i giallorossi non accennavano ad una reazione nel periodo di declino, riuscendo ad offrire prestazioni sempre più insoddisfacenti partita dopo partita.

La Roma dunque ha comunicato di aver sollevato l’incarico a Josè Mourinho attraverso una nota ufficiale apparsa nelle ultime ore sui propri profili social: “L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato. Mourinho era stato annunciato come sessantesimo allenatore nella storia della Roma nel maggio del 2021. Ha guidato la squadra alla conquista della Conference League a Tirana il 25 maggio del 2022 e alla finale di Europa League a Budapest nella scorsa stagione. Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve. Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.