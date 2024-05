Vincent Kompany sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco, per il belga contratto di tre stagioni fino al 2027.

Ufficiale: Kompany nuovo allenatore del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha deciso chi sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione e la scelta è ricaduta sull’ex colonna difensiva del Manchester City, Vincent Kompany. Il belga, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato, nel 2020 era stato contattato dall’Anderlecht, per assumere la guida dell’area tecnica, guida che manterrà per 2 stagioni, prima di lasciare il Belgio nel 2022.

Dopo l’esperienza in Belgio, Kompany si sentiva pronto per fare il grande salto nel calcio che conta e decide di cimentarsi nella sfida propostagli dal Burnley all’epoca in Championship, il quale aveva l’obiettivo di voler centrale la promozione in Premier League, risultato centrato al primo colpo dal tecnico belga con tanto di primo posto nel secondo campionato britannico con tanto di 101 punti totalizzati in 46 gare. La stagione successiva però non rispecchia le attese che Kompany aveva creato su di se dopo un tale campionato e non riuscirà ad evitare la retrocessione del suo Burnley che si piazzerà al 19° posto con 24 punti totalizzati.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la retrocessione che il tecnico belga ha dovuto fare i conti con una nuova possibilità postasi nei suoi confronti, quella del Bayern Monaco che decide di puntare forte su di lui dopo l’addio di Thomas Tuchel, pagando la clausola di 12 milioni di euro al Burnley e proponendo all’allenatore un contratto di 3 anni. I prossimi obiettivi di Kompany, che nelle prossime settimana inizierà già la programmazione per il prossimo campionato, saranno quelli di riportare i tedeschi al successo in Bundesliga, interrotto dal Bayer Leverkusen dopo un monopolio di 12 anni e quello di arrivare quanto più possibile in fondo al nuovo format della Champions League che partirà la prossima stagione. Queste le parole del belga dopo l’annuncio: “Non vedo l’ora di affrontare questa sfida. È un grande onore poter lavorare per questo club, il Bayern è un’istituzione del calcio mondiale”

