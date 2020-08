Ufficiale: Koeman nuovo allenatore del Barcellona. E Bartomeu: “Messi resta! Sarà rivoluzione”

Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. Il tecnico olandese si è liberato dal contratto che lo legava alla nazionale olandese ed ha firmato con il club catalano fino al 2022. Il presidente dei blaugrana Bartomeu ha blindato Messi ed ha annunciato una grande rivoluzione della rosa.

Era nell’aria già da prima dell’esonero di Setien ed ora è ufficiale: Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. Il tecnico olandese ha firmato il contratto che lo lega ai blaugrana fino a Giugno 2022.

Con un comunicato ufficiale comparso sul proprio sito, il Barcellona ha annunciato il ritorno di Koeman in blaugrana, con l’olandese che torna in quella che è stata la sua seconda casa da giocatore. Koeman ha vestito la maglia blaugrana dal 1989 al 1995 ed ha sempre affermato come era il suo sogno allenare il Barcellona.

La dirigenza del Barcellona ha sondato diversi profili, tra cui quelli di Pochettino e di Xavi, ma alla fine è virata con decisione su Koeman. La speranza del Barcellona è che il tecnico olandese possa far tornare la squadra sui livelli che le competono, facendole dimenticare in fretta quello che è stato un anno terribile.

Alla TV ufficiale del Barcellona nella giornata di ieri, intanto, l presidente del club Josep Maria Bartomeu ha di fatto blindato Lionel Messi. Bartomeu ha dichiarato come Messi non voglia affatto andare via e che vuole chiudere la carriera al Barcellona.

Il presidente del Barça ha poi fatto i nomi di altri cinque giocatori che sono considerati incedibili e cioè De Jong, Riqui Puig, Ansu Fati, Ter Stegen, Lenglet. Al di fuori di questi nomi, tutti gli altri sono considerati sul mercato, tra cui anche gente come Piqué, Busquets, Umititi, Suarez e Vidal, giocatori che potrebbero interessare i club italiani.

Bartomeu, come aveva già dichiarato al termine della disfatta contro il Bayern, ha ribadito come ci sarà una vera rivoluzione della rosa. Il tutto sarà fatto per permettere a Koeman di iniziare un nuovo ciclo vincente alla guida del Barcellona.

