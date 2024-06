Ufficiale: Italiano nuovo tecnico del Bologna

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Bologna. Con un comunicato ufficiale la società rossoblù ha annunciato la scelta del tecnico.

In sintesi il comunicato ufficiale del Bologna: Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Vincenzo Italiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026. Secondo la Gazzetta dello Sport il presidente Saputo dovrebbe versare due milioni e mezzo circa per l’ ingaggio del tecnico e del suo staff composto dal vice Daniel Niccolini e da altri collaboratori.

Il successore di Motta dunque è l’ex tecnico della Fiorentina. Per Italiano un eredità pesante considerando che il Bologna dopo 60 anni è ritornato in Champions League grazie al 5° posto raggiunto in Serie A.

Bologna in Champions League senza i suoi big?

Vincenzo Italiano dopo 3 anni alla Fiorentina, in cui ha giocato e perso 2 finali di Conference League, si ritrova a giocare nel palcoscenico più importante europeo: Champions League. Un traguardo storico e prestigioso per il Bologna, la grande e piacevole sorpresa della Serie A.

Tiago Motta dopo questo percorso incredibile ed inaspettato ha deciso di lasciare, e molto probabilmente sarà il nuovo allenatore della Juventus. Il Bologna vorrebbe tenere tutti i big, da Zirkzee a Calafiori, ma secondo gli esperti di calciomercato di Sky potrebbero accasarsi altrove. Un problema non da poco per Vincenzo Italiano, ma lui senza entrare nell’argomento non vede l’ora di incominciare.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.