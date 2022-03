Ufficiale: Italia-Macedonia a Palermo con il 100% della capienza dello stadio

Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia via alle restrizioni sulla capienza degli stadi per la gara tra Italia e Macedonia del Nord.

Lo stadio “La Barbera” ammetterà una presenza di pubblico pari al 100% della propria capienza in occasione della gara Italia-Macedonia del Nord in programma il prossimo 24 marzo. Gara valevole per gli spareggi di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar, ordunque di vitale importanza per i destini del gruppo azzurro.

In considerazione dell’importanza di un tale impegno, e preso atto del quadro epidemiologico più rassicurante, il ministro della salute Roberto Speranza ha deciso di “autorizzare la presenza del pubblico al 100% per la partita Italia-Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo”.

Il prossimo 24 marzo ci sarà dunque il calore di oltre 36.000 sostenitori a sospingere l’Italia di Mancini verso la conquista del pass che varrà la finale. La squadra azzurra, campione d’Europa in carica, non può permettersi il lusso di mancare nuovamente all’appuntamento con la rassegna iridata.

Ce lo impone il nostro rango, oltre ad un girone di qualificazione condotto in testa quasi per intero, e che ci ha visti dilapidare il vantaggio sulla Svizzera pareggiando le ultime due partite.

Migliori Bookmakers AAMS