Ufficiale: il tecnico Simone Inzaghi rinnova con l’Inter

Inter, tutto fatto per il rinnovo di Simone Inzaghi: l’allenatore prolunga fino al 2024. Ora, spazio al mercato.

Simone Inzaghi si è preso l’Inter: il tecnico piacentino, vincitore di Coppa Italia e Supercoppa italiana quest’anno, sta per rinnovare il proprio contratto in essere con la squadra nerazzurra sino al 2024. Inzaghi ha incontrato ieri, in sede, la dirigenza, e l’annuncio ufficiale è atteso ad ore.

Prolungato di un ulteriore anno l’attuale accordo in essere. La società nerazzurra, pur avendo visto sfumare il sogno della seconda stella, è rimasta comunque soddisfatta di una stagione che ha portato in dote due trofei, stagione nella quale l’Inter è riuscita altresì a spingersi sino alla fase ad eliminazione diretta in Champions League, dopo un’assenza durata 10 anni.

Inzaghi, che è stato l’unico allenatore capace di sbancare Anfield quest’anno, conta un bilancio di trentaquattro vittorie, undici pareggi e sette sconfitte nelle cinquantadue gare disputate alla guida della squadra nerazzurra.

Ora, andrà a sottoscrivere un contratto con ingaggio ritoccato rispetto ai 3 milioni percepiti attualmente (si parla di 4,5 milioni).

Simone Inzaghi rinnova con l’Inter: summit di mercato in sede

La firma sul rinnovo contrattuale è stata anche occasione per parlare di mercato: l’Inter sta lavorando su più fronti, ma la pista attualmente più calda porta a Romelu Lukaku.

L’attaccante, passato al Chelsea lo scorso anno per la cifra record di 115 milioni, potrebbe tornare in nerazzurro sulla base di un prestito oneroso. L’Inter offre sette milioni più bonus, cifra vicina ai dieci milioni richiesti dal Chelsea per il prestito.

Dopo aver preso Asllani, la nuova Inter di Inzaghi abbraccia dunque da una vecchia conoscenza. Lukaku proverà a trascinare la “Beneamata” verso la conquista del ventesimo Scudetto.