Ufficiale: il Chelsea esonera anche Potter

Ufficiale: Il Chelsea esonera Graham Potter, al suo posto Bruno Saltor allenatore ad interim fino a fine stagione.

E’ durata meno di stette mesi l’avventura di Graham Potter sulla panchina dei Blues, in serata è infatti arrivato il comunicato del club londinese che ha annunciato l’esonero dell’allenatore inglese e la sua sostituzione con Bruno Saltor che sarà il traghettatore dei Blues fino a fine stagione. L’idea che la guida tecnica del Chelsea potesse essere soggetta ad un’inversione di rotta lo si era percepito già da un po’, vista anche la classifica molto più che complicata dei Blues in Premier League, che recita un misero 11° posto con già 10 sconfitte incassate in 28 gare disputate.

Adesso l’obiettivo del club come si evince dal comunicato stesso è quello di affidarsi alle idee del proprio traghettatore Bruno Saltor, che avrà il compito di cercare di stravolgere in maniera più positiva possibile la classifica per poter tornare a sperare in un piazzamento in Champions League che attualmente dista 11 punti con ancora 10 gare da giocare.

Per il futuro il club londinese si sta già guardando intorno, il nome più in voga in casa Blues sembra essere quello del tedesco Julian Nagelsmann, anche lui fresco di esonero. Il tedesco rappresenterebbe, dunque, il profilo migliore, data anche la sua grande capacità di lavorare con i giovani. Su di lui ci sarebbe anche un grande interessamento da parte del Tottenham.