Ufficiale: IFAB modifica regolamento falli di mano, rigori, gialli e utilizzo VAR

L’IFAB ufficializza le nuove regole valide per la stagione 2020/2021. Modifiche di regolamente per rigori, cartellini e utilizzo della VAR.

Come tutti gli appassionati sanno l’intero mondo calcistico è fermo da un mese per via dell’emergenza sanitaria che sta attraversando molte nazioni, e in attesa che tutto possa tornare alla normalità e che le competizioni possano ricominciare, l’IFAB (l’organo decisionale che si occupa dei regolamenti del calcio) ha ufficializzato alcune modifiche sostanziali ad alcuni aspetti del gioco, dalla concessioni dei calci di rigore, alla gestione disciplinare dei cartellini durante la partita fino alla VAR. Nota da ricordare: le nuove regole entreranno tecnicamente in vigore dal 1°giugno 2020 e varrano in assoluto dalla stagione 2020/2021. Se campionati e coppe dovessero ricominciare prima di quella data, la scelta di utilizzare i nuovi regolamenti sarà facoltà delle rispiettive federazioni.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo quali saranno le nuove regole adottatte per la prossima stagione:

FALLI DI MANO

Il fallo di mano casuale di un giocatore in fase di attacco verrà punito solo nel caso se l’infrazione porti un effettivo vantaggio alla propria squadra (ad es: un assist a un compagno o la palla resta nella disponibilità della squadra che sta attaccando).

Per determinare con chiarezza il fallo di mano, la parte inferiore dell’ascella è stato chiarito come punto limite per il tocco con il braccio.

CALCI DI RIGORE

Se il portiere compie un comportamento scorretto durante un calcio di rigore a sfavore e il tiro non si tramuta in gol, il rigore non sarà ribattuto a meno che il gesto non abbia effettivamente causato danno al tiratore avversario.

Se il portiere viene poi sanzionato durante il calcio di rigore, esso verrà ripetuto e l’estremo difensore riceverà un primo avviso d’infrazione (richiamo dall’arbitro) e il cartellino giallo in caso di successivo secondo comportamento scorretto.

I cartellini gialli dati nel corso dei 90 minuti di gioco (più eventuali supplementari) non verranno conteggiati durante i calci di rigore. Se un giocatore viene ammonito durante i tempi regolamentari o supplementari e successivamente durante i rigori, l’arbitro conterà le sanzioni come due cartellini gialli e non come espulsione.

Se nel corso dei calci di rigore sia il tiratore che il portiere commettano entrambi un comportamento irregolare, a venir penalizzato sarà il ricevente del calcio di rigore.

IL VAR

Sarà disposto un unico segnale televisivo per accedere alla revisione video tramite VAR da parte dell’arbitro, in caso di episodio dubbio.

Quando si presenta un episodio dubbio decretato tramite considerazioni non chiare e soggettive degli arbitri ai monitor VAR, l’arbitro è tenuto a rivedere l’episodio tramite monitor, analizzandone tutte le riptetizioni possibili.

L’IFAB ha valutato al momento non necessario l’utilizzo di ascolto dei tifosi e del pubblico delle conversazioni tra gli arbitri durante la procedura decisionale della partita.

Le procedure decisionali e la chiarezza delle stesse dovranno comunque essere perfezionate per grantire la massima regolarità e trasparenza delle scelte arbitrali durante la partita.

NUOVE REGOLE

Un fallo di mano volontario da parte di un difensore, verrà considerato un infrazione volontaria ai fini del fuorigioco.

Se un portiere gioca il pallone in modo irregolare (ad es: prima del tocco di un compagno) una seconda volta dopo una prima infrazione, la sanzione disciplinare sarà corrispodente, anche se al secondo tentativo il portiere è intervenuto col braccio o con le mani.

Quando l’arbitro concederà una puniziona rapida o concederà un vantaggio dopo un fallo atto a fermare l’azione avversaria, quel fallo non verrà sanzionato con l’ammonizione.

Un giocatore che durante un palla contesa gestita dall’arbitro non rispetterà la distanza minima di 4 metri, verrà sanzionato con l’ammonizione.

Se durante un calcio di punizione o rimessa da fondo campo, il portiere alza volontoriamente il pallone verso un compagno di squadra per farsi poi restituire il pallone tramite petto o testa ed esso lo raccolga, l’azione verrà ripetuta ma non sanzionata, tranne se la stessa accada più volte nel corso della partita.

