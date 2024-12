Ufficiale: Fonseca esonerato, Sergio Conceicao è il nuovo allenatore del Milan

Non era il benvenuto sin dalla scorsa estate poiché ritenuto, e non del tutto a torto, inadatto a una grande squadra che, dopo aver salutato Stefano Pioli, era chiamata al salto di qualità.

Non è stato difeso da una proprietà che, anziché puntare al meglio, ha controllato il menù guardando da destra a sinistra anziché viceversa.

Non è stato sostenuto da una dirigenza inetta e sprovveduta che ha fatto il minimo sindacale e non ha costruito una rosa profonda come i molteplici impegni avrebbero richiesto.

Ha preso posizione contro chi non si impegnava in campo con scelte tecniche che, pur apparendo inizialmente scellerate, hanno avuto il merito di segnalare l’insalubrità dell’ambiente circostante.

Ha preso posizione contro le “mancanze” arbitrali pagandone lo scotto in termini disciplinari più volte e senza ottenere il dovuto a causa dell’inettitudine di chi doveva sbattere i pugni sul tavolo.

Era in bilico per i risultati tutt’altro che soddisfacenti, per i rari exploit e per un gioco che ha mostrato un profondo squilibrio tra i reparti; lo era per l’attaccamento a un modulo non adatto a questa rosa; probabilmente lo era anche per la gestione dei big, su tutti Theo Hernandez, in campo nella sfida contro la Roma a sorpresa dopo che le indiscrezioni lo davano pronto a subentrare a partita in corso.

Forse lo stesso francese e Paulo Fonseca non andavano d’accordo o forse il tecnico portoghese non ha rispettato la volontà dei superiori in merito all’inserimento del francese nell’undici titolare… Forse non sapremo mai nulla.

Sappiamo però che Fonseca è stato esonerato. Non dopo il triplice fischio, ma prima di quello d’inizio. Erano infatti in rete indiscrezioni improvvise sul raggiungimento di un accordo con il connazionale Sergio Conceicao, a spasso da aprile dopo aver risolto il contratto che lo legava al Porto, da lui allenato per quasi sette stagioni.

L’accordo, dicevamo, c’è e l’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore ore. Ma da quando c’è questo accordo? Da poco o da almeno due mesi?

Fonseca, non è un mistero, non ha legato con giocatori e dirigenti, e sin dalle prime giornate la sua gestione è stata criticata e non a torto. Ma allora perché prenderlo se già si sapeva della sua pochezza? Perché costava poco? E allora perché non è stato difeso visto che il patron tiene più alle tasche che alla squadra?

Non c’è bisogno del buon Roberto Giacobbo e del suo bel programma televisivo per capire che questo esonero risale a mesi fa e non si è potuto concretizzare subito per motivi che sono da far risalire a 1) la poca pacatezza del mister durante le partite, specie con gli arbitri, considerata forse eccessiva malgrado sia l’unica maniera che aveva il mister per difendere i suoi malgrado tutto e 2) la scarsa importanza data al calcio vero dallo zio Jerry.

A riprova della deficienza dei capoccioni in società, la conferma dell’esonero l’ha data Fonseca stesso dalla sua automobile ai microfoni delle TV: “Ho parlato con la dirigenza ed è vero, mi hanno esonerato. È la vita, ho fatto quello che potevo“. Un gran signore che, a fronte delle pecche fin qui mostrate sul campo, ha ricevuto un trattamento meschino.

Conceicao sarà dunque il nuovo tecnico del Milan: ha firmato un contratto fino al 2026. Le cifre e gli aspetti tecnici li conosceremo nei prossimi giorni.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.