Ufficiale: Federica Pellegrini si ritira

Si chiude ufficialmente una pagina di storia dello sport azzurro. Federica Pellegrini ha annunciato il proprio ritiro dopo la storica finale olimpica nei 200 stile libero, disputata nella notte italiana, raggiunta a queste olimpiadi di Tokyo 2020.

Fonte: profilo Twitter C.O.N.I.

Il risultato, come di consueto in questi casi, conta relativamente (la Pellegrini ha chiuso con il settimo tempo) visto che a ritirarsi dalle gare è una delle atlete più complete e vincenti della storia del nuoto e non solo. Chiude in bellezza una carriera piena di successi, medaglie e record tra competizioni internazionali, continentali ed olimpioniche. E chiude proprio infrangendo un altro record. E’ la prima atleta, nel nuoto femminile, ad aver raggiunto e disputato la quinta finale consecutiva alle olimpiadi.

Ecco le sue prime impressioni, al termine della gara: “Sono molto contenta, è stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate, è stato bello, non voglio piangere oggi, me la sono goduta dall’inizio alla fine, ho fatto anche un bel tempo, è stato un veramente un bel viaggio, dall’inizio alla fine. Questa è stata la mia ultima finale olimpica, è il mio ultimo 200 a livello internazionale, è giusto così. Sto per compiere 33 anni ed è anche il momento più giusto. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno fatto il tifo per me, quelli che si sono svegliati stanotte, la mia famiglia. Io sono fiera di essere stata capitano in questi ultimi mesi e sono cosciente di lasciare una squadra che non è così forte”.

Un’atleta con la a maiuscola, in grado di essere forte e determinata quando serve ma anche semplicemente umana con le proprie difficoltà, che non ha mai avuto paura di mostrare e superare, anno dopo anno, bracciata dopo bracciata.

Non è più la ragazzina di 16 anni che conquistò l’argento alle olimpiadi di Atene 2004 sorprendendo tutto il mondo; è stata in grado di confermarsi nel corso del tempo, conquistando medaglie e trionfi che farebbero impallidire chiunque.

Ovviamente solo il tempo ci dirà cosa Federica vorrà fare ora ma intanto lo sport mondiale, non solo azzurro, non può fare altro che dire grazie alla “divina” del nuoto nostrano.

