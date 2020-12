Ufficiale, esonerato: Pochettino nuovo allenatore del PSG

Il club parigino a sorpresa ha deciso di allontanare il tecnico tedesco dalla panchina, puntando per la successione all’ex tecnico del Tottenham.

Non è bastato il 4-0 inflitto allo Strasburgo nell’ultima giornata di Ligue 1 a Tomas Tuchel, che ora non è più allenatore del Paris Saint Germain.

L’allenatore tedesco è stato allontanato dalla panchina dei campioni di Francia nonostante la vittoria del girone di Champions League e il secondo posto in campionato.

Non arriva a mangiare il panettone Tuchel, anche se si pensava che la fine della storia sarebbe comunque arrivata a fine stagione. Lo sceicco Al Khelaifi, invece, ha deciso per un cambio nel corso di queste vacanza natalizie, con la squadra ancora in corsa su tutti i fronti.

Tuchel lascia Parigi dopo aver conquistato per due volte la Ligue 1, oltre a una Supercoppa nazionale e a una Coppa di Lega francese.

Al suo posto arriva sulla panchina Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham e prima scelta della dirigenza qatariota nella lista dei possibili sostituti prima del concretizzarsi dell’esonero di Tuchel.

