Ufficiale, esonerato Paulo Sousa: Pippo Inzaghi nuovo allenatore della Salernitana

La Salernitana dopo la pesante sconfitta di Monza ha deciso di esonerare Paulo Sousa. Al suo posto c’è Pippo Inzaghi.

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha deciso: via Paulo Sousa e Pippo Inzaghi nuovo allenatore. La sconfitta di Monza per 3-0 per il tecnico portoghese è stata fatale.

Paulo Sousa, partenza falsa ed esonero dopo 8 giornate – StadioSport.it

Una Salernitana che è partita con altre ambizioni ancora è ferma a 3 punti in 8 giornate, frutto di 3 pareggi con Roma, Udinese e Frosinone e ben 5 sconfitte. Paulo Sousa arrivato in sostituzione di Davide Nicola da pochi mesi paga personalmente questo avvio stentato. Con con comunicato ufficiale la società granata comunica l’esonero del portoghese.

📄 COMUNICAZIONE UFFICIALE 🇱🇻



L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa.



Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. pic.twitter.com/hVeqM7oLPL October 10, 2023

Salernitana, Filippo Inzaghi nuovo allenatore: accordo fino a giugno 2024

Il presidente Iervolino dopo la sconfitta in Brianza ha meditato e pensato. L’avvio della Salernitana in campionato è stato molto deludente e la penultima posizione certamente è stato un campanello d’allarme. Paulo Sousa a breve sarà sollevato dall’incarico, ma prima di ufficializzare l’esonero deve essere sistemato il contratto in scadenza nel 2025.

Con la partenza del portoghese, ci sarà sulla panchina della Salernitana il grande ritorno in Serie A di Filippo Inzaghi dopo le esperienze di Milan, Bologna e Benevento.

📄 COMUNICAZIONE UFFICIALE 🇱🇻



L’U.S. Salernitana 1919 comunica altresì di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra.#macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/LZ39xnpifh — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) October 10, 2023

Per Pippo Inzaghi è pronto un contratto fino al 30 giugno 2024 con bonus e opzione di rinnovo in caso di salvezza. Già domani 11 ottobre, l’ex allenatore della Reggina dovrebbe dirigere il primo allenamento.