Ufficiale, esonerato Nicola: Paulo Sousa nuovo allenatore della Salernitana

La Salernitana esonera Nicola: il sostituto è Paulo Sosa, pronto ad assumere la guida tecnica del club campano

Le strade tra la Salernitana e il tecnico Nicola si separano ufficialmente, fatale all’allenatore il KO di Verona pesantissimo in ottica salvezza e che riapre di fatto i giochi per la retrocessione. È il secondo esonero di Davide Nicola in meno di un mese, dopo che il presidente Iervolino aveva rimosso il tecnico lo scorso gennaio dal proprio incarico, Nicola con una telefonata era riuscito a convincere il presidente che il gruppo era ancora fortemente in mano a lui e che il progetto era ancora in piedi, suscitando la richiamata alla guida della squadra. Dal secondo mandato Nicola ha collezionato tre sconfitte e una sola vittoria contro il Lecce, media punti che ha portato il presidente campano alla scelta del cambio di rotta.

La Salernitana si trova attualmente a soli due punti in più dal terzultimo posto, classifca preoccupante dunque, che non veniva presa in considerazione dal tecnico, che nelle proprie dichiarazioni parlava di progresso, di giusti atteggiamenti e di crescita di gruppo, tutte cose non si rispecchiavano la posizione critica della società.

Morgan De Santis avrebbe individuato nel profilo di Paulo Sosa la figura ideale per la futura guida tecnica della squadra. I rapporti tra il club e l’allenatore portoghese erano già stati molto frequenti a gennaio, prima della riconferma di Nicola, ma adesso la firma del tecnico sembra essere prossima e il club potrebbe annunciare l’allenatore già nelle prossime ore.