Ufficiale: eSerie A 2020-2021 inizia il 10 novembre

Nella nostra società iperconnessa, la tecnologia digitale è entrata prepotentemente nel quotidiano di tutti noi, dal lavoro allo studio, svago compreso. E’ diventata realtà anche l’idea, avveniristica sotto certi punti di vista, di “digitalizzare” lo sport, nel caso specifico il campionato di Serie A. I veri protagonisti di questa piccola rivoluzione non sono famosi calciatori o ricchi agenti sportivi bensì dei normalissimi ragazzi, armati di joystick, con la passione per i videogiochi.

La Lega di Serie A, già a partire dallo scorso anno, ha fatto in modo di disputare delle partite di calcio su PlayStation 4 (console ufficiale dell’iniziativa) tra appassionati di tutta Italia, riscuotendo consensi sempre maggiori, anche attraverso delle dirette social e tramite il suo canale ufficiale Youtube.

Ed è così che la Lega di Serie A (tramite l’operato del suo Amministratore Delegato Luigi De Siervo) ha deciso, sulle ali dell’entusiasmo, di far nascere il campionato italiano di calcio da console (se così si può dire), la eSerie A, con la sua nuova stagione che avrà inizio a partire dal 10 novembre 2020.

Il logo della eSerie A 2020-2021, campionato per videogiocatori- fonte: profilo YT eSerie A

Tale competizione si svolgerà nell’arco di sette mesi, con la partecipazione di PG Esport e Infront, in partnership con la Lega di Serie A, che avranno il compito dell’organizzazione tecnica del torneo e la relativa commercializzazione pubblicitaria.

Come anticipato, la console ufficiale sarà la PlayStation 4, tra le più famose e diffuse console per gli appassionati di videogiochi.

Il campionato sarà caratterizzato dalla suddivisione in più fasi, la prima delle quali sarà costituita da spareggi e qualificazioni aperte a tutti gli appassionati per poter essere successivamente selezionati dai club di Serie A intenti a formare la loro squadra per gli e-sport. Si svolgerà quindi un Draft (nella prima settimana di febbraio), dove tutte le varie squadre iscritte al campionato presenteranno i loro giovani videogiocatori prescelti.

La fase successiva sarà quella della vera e propria competizione tra i vari club della eSerie A che, dopo una serrata fase a gironi, accederanno a dei playoff che porteranno, a loro volta, alle Final Eight di maggio, dove si potrà finalmente decidere la squadra campione d’Italia vincitrice del torneo.

Tutti gli appassionati potranno così dare sfogo alle loro doti da videogiocatori professionisti provando a sfidarsi e primeggiare, con la loro squadra del cuore, nel video-campionato a loro dedicato.

