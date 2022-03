Ufficiale, ecco le date dei recuperi: Bologna-Inter il 27 aprile

Serie A, ufficiali le date dei recuperi delle partite rinviate a causa della pandemia da Sars Cov-2. Bologna-Inter si gioca mercoledì 27 aprile con orario d’inizio ancora da definirsi.

Decise le date dei recuperi di Serie A: le tante giornate rinviate a causa dell’infezione da Sars Cov-2, che aveva falcidiato gli organici delle squadre coinvolte privandole di diversi effettivi, conoscono finalmente una collocazione nel fitto calendario di fine stagione.

Programmato per mercoledì 27 aprile il match Bologna-Inter, che è finito per diventare il capitolo più spinoso della questione recuperi. La società nerazzurra, pienamente coinvolta nella lotta Scudetto, si era appellata ai gradi della giustizia sportiva per ottenere la vittoria a tavolino.

Le motivazione addotte dai legali della squadra lombarda vertevano sulla mancata presentazione allo stadio Dall’Ara del gruppo squadra del Bologna entro i termini sanciti dal regolamento. Un ritardo che la Corte d’Appello di giustizia sportiva ha stabilito essere stato dettato da “Cause di forza maggiore”. Nello specifico, ci si riferisce alla comunicazione dell’ASL territoriale del capoluogo emiliano, che aveva impedito ogni spostamento ai calciatori di Mihajlovic per via dei casi di positività al Covid presenti nel gruppo squadra (ben otto).

Decisa anche la data del recupero di Udinese-Salernitana, gara che aveva fornito ai nerazzurri un precedente cui fare riferimento. In prima istanza, infatti, il giudice sportivo aveva assegnato la vittoria a tavolino all’Udinese e inflitto un punto di penalizzazione ai granata. Decisione respinta nei successivi gradi di giudizio.

Udinese-Salernitana si giocherà, il prossimo 20 aprile, e vedrà i campani impegnati alla caccia di punti salvezza.

Serie A, le date dei recuperi delle gare rinviate per Covid-19

19° giornata andata:

-Udinese-Salernitana, mercoledì 20 aprile.

1° giornata ritorno:

-Fiorentina-Udinese, mercoledì 27 aprile.

-Salernitana-Venezia, mercoledì 27 aprile.

-Bologna-Inter, mercoledì 27 aprile.

-Atalanta-Torino, mercoledì 11 maggio (data suscettibile all’andamento dei quarti di finale di Europa League).