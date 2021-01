Calciomercato Milan: ufficiale Duarte in prestito al Basaksehir, idea Lokonga

Giunto nell’estate 2019 dal Flamengo, Leo Duarte non ha mai trovato spazio nel Milan giocando appena 7 partite, 6 delle quali l’anno scorso, combinando spesso disastri e finendo nel dimenticatoio.

Una serie di infortuni e il Covid-19 che lo ha colpito a settembre, poi, hanno fatto il resto e per il difensore brasiliano lo spazio si è ulteriormente ridotto relegandolo nella lista dei partenti.

Nelle ultime ore si è accesa una pista turca, evidentemente destinazione preferita dalla società rossonera per i suoi esuberi: dopo aver spedito al Karagumgruk Bertolacci, Borini e Biglia, è infatti il Basaksehir, campione uscente in grande affanno, ad accollarsi uno scontento proveniente da Milanello.

L’affare dovrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore. Duarte, legato al Milan fino al 2024, si legherà ai turchi in prestito fino a giugno. Ancora non si sa se secco oppure con diritto di riscatto.

Partito il brasiliano, la società potrà sbloccare la trattativa per Mohamed Simakan, dato per vicinissimo, e si siederà con la Fiorentina per Andrea Conti, che potrebbe partire, forse in prestito, per giocare con continuità.

In più, sempre riguardo al mercato in entrata, potrebbe concretizzarsi un colpo alla Saelemaekers: ancora dall’Anderlecht potrebbe essere acquistato il classe ’99 Albert Sambi Lokonga, mediano congolese già paragonato a Sergi Busquets.

Già maturo, tanto da aver disputato alcune partite da capitano, potrebbe beneficiare della buone parole spese con Stefano Pioli dall’amico Saelemaekers, che avrebbe detto che Lokonga è pronto ad un grande club. L’idea è ancora in embrione, non ci sono cifre di cui parlare né costi. Al momento si sa solo che è in scadenza nel 2023, che prende 1.5 lordo l’anno e che su di lui ci sono Siviglia, Lipsia e Monaco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS