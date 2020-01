Ufficiale: colpo Nubel per il Bayern Monaco

In attesa di tornare in campo il prossimo 19 gennaio contro l’Hertha Berlino, il Bayern Monaco si muove sul mercato e si assicura, per la prossima stagione, il giovane portiere, attualmente allo Schalke 04, Alexander Nubel.

A differenza di Inghilterra, Italia e Spagna, in Germania il campionato è ancora fermo (si riprenderà il prossimo 17 gennaio), ma se da un lato le squadre fremono per tornare presto in campo, dall’altro c’è un calciomercato che invece non si è mai fermato.

Infatti in questo senso, troviamo molto attivo il Bayern Monaco di Herbert Hainer che, nelle scorse ore, si è assicurato i diritti alle prestazioni sportive del portiere 23enne, Alexander Nubel, attualmente in forza allo Schalke 04.

A comunicare la notizia dell’ingaggio del giovane estremo difensore è stato lo stesso club bavarese attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, nel quale viene comunicato, per l’appunto, che Nubel sarà dei bavaresi a partire dalla stagione 2020-2021.

Un colpo fortemente voluto dal Bayern Monaco che si assicura, in questo modo, quello che in Germania è considerato il vero erede di Manuel Neuer il quale, nel 2011, seguì lo stesso percorso di Nubel, passando dallo Schalke 04 ai bavaresi.

Un trasferimento, quello dai Blu ai Rossi, voluto fortemente anche dallo stesso classe ’96 che, proprio per questo motivo, fino alla fine della stagione, non indosserà più la fascia di capitano della squadra di Gelsenkirchen.

