Ufficiale: Cioffi nuovo allenatore dell’Hellas Verona

Contratto fino al 2024 per l’ex Udinese.

A Verona inizia ufficialmente l’era di Gabriele Cioffi.

L’inizio d’estate turbolento di Hellas Verona e Udinese si intreccia sulla questione legata alle panchine di ambo i club con i veronesi che hanno concluso il proprio rapporto con Igor Tudor e i friulani che hanno scelto di non andare avanti con Cioffi.

Due allenatori, comunque, che avevano dimostrato tante cose positive nella scorsa stagione e uniti dal “destino” di essere entrambi subentrati a qualcuno, ottenendo risultati migliori.

La stagione di Gabriele Cioffi è stata sorprendente e con lui l’Udinese ha trovato un gioco e un’anima a tratti invidiabile.

Ecco perché l’Hellas Verona, con l’addio di Tudor, non ha avuto dubbi sul fiondarsi direttamente sull’ex allenatore dell’Udinese per provare a continuare un progetto che il tecnico croato ha, comunque, tracciato a suon di gol e calcio offensivo.

Attraverso un comunicato ufficiale, apparso sul sito della società, l’Hellas annuncia di aver trovato l’accordo definitivo proprio con Gabriele Cioffi che si legherà ai colori gialloblu con un contratto fino al 2024.

Il dodicesimo posto ottenuto nella stagione 2021-2022, con l’Udinese, ha convinto la dirigenza del Verona a credere in lui e nel suo gioco per poter continuare a confermarsi come una squadra degna della parte sinistra della classifica.

Non sarà facile emulare il nono posto conquistato da Tudor, né sarà facile entrare negli schemi di una squadra totalmente diversa dalla sua Udinese.

Nonostante ciò, Cioffi ha già dimostrato di saper lavorare bene in ambienti difficili e non ha paura di questa nuova ed esaltante sfida.