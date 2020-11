UFFICIALE: Cal Crutchlow sarà il nuovo test driver Yamaha per il 2021

Ora è ufficiale: la Yamaha ha scelto Cal Crutchlow per il ruolo di test driver in vista della stagione 2021. Il britannico lascerà così la Honda per ritornare alla casa costruttrice che l’ha lanciato nella classe regina del Motomondiale.

Dopo giorni di indiscrezioni, che vedevano Dovizioso favorito a prendere il posto di Jorge Lorenzo in Yamaha, la casa giapponese ha optato per Crutchlow, il quale si è già dichiarato disponibile a ritirarsi, momentaneamente, dalle corse:

“Non mi sono preoccupato di avere wildcard o essere uno dei sostituti dei piloti ufficiali – ha detto Crutchlow – Ciò che mi interessa è continuare ad essere veloce per dare ancora buone informazioni. Sappiamo che in MotoGP la differenza la fanno due decimi appena, e credo che la Yamaha mi abbia scelto per questo: volevano qualcuno che fosse veloce e disposto a cambiare le proprie abitudini, a fare il collaudatore. Da dieci anni sono in MotoGP, ed ho ecceduto le mie aspettative. Mi sono divertito e sentivo fosse il momento di fare qualcosa di diverso. Magari mi prenderò un anno fuori dalla MotoGP per tornare a corrervi il prossimo anno”.

Il sorriso di Cal Crutchlow, in occasione della vittoria dello scorso anno in Argentina (foto da: motogp.com)

L’arrivo di Crutchlow è stato accolto favorevolmente dal tam principal Yamaha Lin Jarvis: “Innanzitutto vorrei dare il bentornato a Cal. Ricordo ancora la sua prima visita al nostro quartier generale molti anni fa come fresco campione del mondo Supersport e la sua voglia di puntare verso il top in MotoGP. Dopo il passaggio iniziale alla Superbike, ha poi trascorso tre stagioni con noi in Tech3 prima di andare a correre per due dei nostri principali competitor in top class (Ducati e Honda ndr). Questo bagaglio di esperienza, unito al suo approccio, porterà sicuramente un grande beneficio, perché l’anno prossimo cercheremo di migliorare le nostre M1 con un completo programma di test“.

Poi, i ringraziamenti a Lorenzo: “Auguriamo a Jorge tutto il meglio per i suoi impegni futuri, e lo ringraziamo per i molti anni di collaborazione con la Yamaha“.

