Inter, Giuseppe Marotta eletto nuovo presidente dei nerazzurri, attorno a lui ridefinito anche tutto il nuovo CDA del club.

Ufficiale: Beppe Marotta nuovo presidente dell'Inter.

Adesso è veramente ufficiale, Giuseppe Marotta è stato nominato nuovo presidente dell’Inter in seguito all’assemblea degli azionisti di Oaktree andata in scena stamattina presso l’Hotel Palazzo Parigi. La nuova proprietà americana, infatti, ha individuato nell’oramai ex dirigete il profilo ideale per sostituire la figura rimasta vacante dopo l’addio di Steven Zhang. Una scelta frutto di riunioni e colloqui intensificati sin dal giorno successivo all’arrivo della proprietà americana a Milano, con Oaktree che ha voluto inaugurare al meglio la sua nuova gestione, gratificando uno dei principali artefici dei successi interisti degli ultimi 4 anni come Marotta, attribuendogli ancora più poteri d’azione.

Un tale nuovo ruolo potrebbe rilevarsi decisivo anche sul tema della continuità del ciclo dirigenziale nerazzurro, con Marotta che prima della nomina in questo nuovo ruolo, mai ricoperto prima in carriera era fermamente intenzionato a voler dedicarsi ad altro al termine del suo contratto nel 2027 con i nerazzurri. In seguito a questi cambiamenti e al sempre più crescente spessore conferito a quest’ultimo, non è da escludere che lo stesso nuovo presidente non possa ritornare sui suoi passi e firmare tra 3 anni un nuovo contratto per prolungare la sua permanenza in nerazzurro, magari dedicandosi in toto alle funzioni presidenziali.

Queste le parole del nuovo presidente dopo la nomina: “Desidero ringraziare Oaktree per la decisione di nominarmi alla Presidenza dell’Inter. Sono onorato della fiducia che hanno riposto in me. Fin dal giorno dell’annuncio della nuova Proprietà, i manager di Oaktree sono stati molto presenti e disponibili al dialogo. Si tratta della testimonianza tangibile di quanto il nuovo azionista di controllo del club abbia a cuore lo sviluppo della Società. Nelle prime dichiarazioni Oaktree aveva garantito la continuità gestionale dell’Inter, penso che oggi si possa riconoscere ai nuovi proprietari dell’Inter di aver dato seguito alle parole con un fatto tangibile e concreto. Dobbiamo inoltre riconoscere che Oaktree ha fin da subito testimoniato grande consapevolezza circa l’eredità storica, la tradizione e i valori del nostro Club”

La composizione del nuovo CDA

Inizia dunque ufficialmente l’era Oaktree con la nomina del nuovo presidente e la composizione del nuovo consiglio d’amministrazione, nel quale non mancherà la presenza di uomini di fiducia del fondo americano, che collaboreranno d’ora in avanti a stretto contatto con l’assetto dirigenziale interista. Ecco tutte le nuove nomine enunciate:

Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo

Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory

Tutte queste nuovo figure aiuteranno il club ad assumere dei nuovi obiettivi in termini di sostenibilità e progettualità a lungo termine, avendo sempre come primo fine quello di mantenere sempre alto il tasso di competitività del club, stagione dopo stagione.

