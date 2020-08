Ufficiale: Austin nel 2021, Charlotte nel 2022, Sacramento e St. Louis nel 2023 in MLS

Buone notizie per gli appassionati di calcio a stelle e strisce, uno dei campionati più particolari al mondo, la MLS, si prepara ad accogliere entro il 2023 altre 4 squadre, per arrivare a quota 30 partecipanti, un numero molto alto, ma comunque gestibile dalla federazione.

Saranno Austin, Charlotte, Sacramento e St. Louis a fare il loro debutto negli anni a venire. La squadra più prossima all’iscrizione è Austin, che parteciperà a partire dal 2021. Il suo staff tecnico, la squadra ed i tifosi sono pronti al grande debutto, è stato già presentato da tempo anche lo stemma della società e il suo primo acquisto, l’attaccante paraguaiano Rodney Redes.

Ricordiamo che in MLS non è previsto un sistema di promozioni/retrocessioni, basta “semplicemente” iscriversi al campionato rispettando i vari standard della federazione (come un monte ingaggi fisso, giovani calciatori, un programma di investimento costante ecc…).

Fonte: profilo FB MLS

Ha dovuto arrendersi al covid ed ai relativi ritardi Charlotte, anche lei pronta a debuttare nel 2021 ma bloccata a causa del covid per quel che riguarda il progetto, la costruzione dello stadio ed inevitabilmente la successiva iscrizione al campionato. Prenderà l’anno in più (scenderà in campo nel 2022) come un ulteriore step di prova, fiduciosa nel futuro, come ha dichiarato il suo Presidente Tom Glick.

Sacramento ha dovuto attendere molto tempo per poter ricevere il “nulla osta” dalla federazione e purtroppo dovrà aspettare fino al 2023. Il Presidente Alvarez ha affermato che Il tempo in più sarà investito per potenziare la squadra e costruire uno stadio degno della MLS. Rimarrà comunque in seconda divisione americana fino al 2022.

St. Louis è la squadra che più di tutte è indietro nella programmazione, manca una squadra definita al 100%, una base logistica fissa e, cosa non irrilevante, uno stadio pronto ma l’ambiente ed i tifosi (ormai futuri supporters) non perdono la speranza e la fiducia. Da registrare nelle ultime settimane una consistente accelerazione su tutti i fronti citati, che ha riportato St. Louis sulla buona strada, puntando al 2023.

Trenta squadre per accendere ancora di più la passione per il calcio in un Paese desideroso di affermarsi in maniera sempre maggiore anche in questo campo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS